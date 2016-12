Tinelli, sobre las acusaciones de fraude: "Entiendo que hay mucha gente que no cree"

Días atrás, Flor de la V deslizó un manto de dudas sobre el triunfo de El Polaco sobre la pareja que integraba Fede Bal y Laurita Fernández.

Anoche, Tinelli, se adelantó a reconocer que, como siempre sucede, habrá personas que desconfíen del triunfo de la pareja que se consagre como ganadora del Bailando.

"Alguno va a quedar enojado, es increíble. Me acuerdo de Ricardo Fort, que fue uno de los que más se enojó, y bueno, es así. Hoy se va a enojar uno. En la calle unos me decían una cosa, otros otra. Hay dos escribanos, una aplicación de El Trece. Seguramente a alguno no le va a gustar", comentó.

"En este país, si no creemos en las elecciones nacionales ¿por qué la gente va a creer en un programa de televisión, en una votación? En este país no se cree en nada. Yo sigo creyendo en las instituciones en la votación y en este programa. Entiendo que hay mucha gente que no cree. Lo adelanto porque siempre pasa lo mismo. Seguramente va a haber alguno que no le va a gustar", dijo luego.

¿Lo habrá dicho por Flor de la V?