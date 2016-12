Tinelli a Fede Bal: "Te voy a hacer una pregunta de hombre a hombre"

Fede Bal y Laurita Fernández enfrentan fuertes rumores de romance y aunque la cuestión comienza a ponerse un poco reiterativa, la novela se alarga como un chicle de estos que prometen sabor eterno, pero que a los cinco minutos ya no saben absolutamente a nada.

Lo cierto es que La nueva coreografía generó nuevas especulaciones entre ambos y anoche, fue Marcelo Tinelli quien decidió preguntarle "de hombre a hombre" a Fede, si se había chapado a Laurita extracurricularmente.

"Le puedo hacer una pregunta de hombre a hombre? Estamos hablando de este beso como si fuera EL beso. Y es un beso que se va a dar acá, en el programa, o no. Yo lo miro a los ojos, la verdad no somos amigos pero lo quiero y lo respeto mucho y me parece un gran artista... Alguna vez, ¿le dio un beso en la boca a Laura Fernández?", tiró al animador.

"Sí, claro. Fuera de actuación. Por ahí en un boliche, 5 de la mañana, es raro que no des un beso a la persona que se te está tirando encima. Me gustaría saber su respuesta.

Luego de que Federico negara, o no reconociera o , simplemente, se reservara el sectrto para sí mismo, Tinelli fue por la rubia.

"No, la verdad es que no. No se desubicó. Yo no entrego besos por la vida. Te voy a decir algo, si hubiese sucedido, yo jamás lo contaría en público. No pasó pero como mujer, no lo quemaría".

