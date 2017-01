Terrible escándalo entre Marian Farjat y Verónica Ojeda en Mar del Plata

Una de las peleas menos pensada de la temporada en Mar del Plata es la que llevan con todo ahínco Marian Farjat y Verónica Ojeda.

"Había una vez..." y "El Duende Guardián 2", son los espectáculos que una y otra encabezan en La Feliz, respectivamente, y que de algún modo, las chicas pelean por adueñarse del público compuesto por los más chicos.

Lo cierto es que todo transcurría con normalidad hasta que la Farjat comparó a la ex de Diego Maradona con la "Estatua de la Libertad" por su supuesta poca movilidad arriba del escenario.

Ojeda, por su parte, se defendió atribuyendo la acusación a un problema de salud: "Al principio iba a bailar, iba a hacer todo, pero ahora no puedo por ese tema. La verdad es que primero está mi salud", afirmó, para luego responderle a Marian. "No me llega ni a los talones", dijo Verónica, quien también cuestionó a su colega por cómo muestra su cuerpo en las redes sociales.

Pero este viernes, la mala onda escaló hasta el escándalo, cuando la ex Gran Hermano estaba dando un móvil para Infama en la puerta del teatro y la mamá de Dieguito Fernando irrumpió ante la cámara para exigirle a la rubia que se disculpe. ¿El resultado?: un verdadero desastre en vivo.

"Acá estamos. Viniste a mi teatro a hablar de mí y quiero que me pidas perdón públicamente por lo que dijiste de mí", arrancó Ojeda.

"Yo te voy a pedir perdón. Es verdad que fue un chiste que se fue de las manos. Es algo que dije de la estatua de la Libertad, pero siempre hablo con humor", contestó Marian.

Pero Verónica volvió a arremeter: "Primero y principal, me parece que no podés hablar de mí de esa manera, sabiendo quién te trajo a este teatro y a hablar con el productor. Yo te ayudé un montón para que sepas. Sólo quiero que pidas perdón y que digas que te arrepentiste de todo".

A continuación, Verónica Ojeda fue a hablar con el productor que tiene en común con Marian y, a los gritos, le pidió al hombre un castigo para su competidora: "¡Echala, sancionala. No te voy a permitir que venga esta estúpida a la puerta del teatro donde estoy trabajando y rompiéndome el culo para que venga la gente a verme. No se puede hablar con esta pendeja".

¡Un verdadero escándalo!

Embed