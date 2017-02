Tensión y empujones por la presencia de hombres en el #Tetazo

La convocatoria se realizó en varias provincias argentinas con consignas como "La única teta que molesta es la que no se puede comprar", "Nuestros senos no deben ser censurados" y llamados por la igualdad de género. En las manifestaciones, decenas de mujeres mostraron sus pechos.

En el centro porteño se vivieron momentos de tensión por la presencia de hombres. Varias de las manifestantes repudiaron incluso la presencia de periodistas masculinos y acusaron que había algunos que fueron a sacar fotos y a "tocarlas" .

"Yo vine sin corpiño y estaba dispuesta a sacarme la remera, pero no tengo ganas de aparecer desnuda en el celular de un desconocido. Me duele que se desvirtúe así esta movida que representa tanto para nosotras", dijo en diálogo con esta agencia.





En "La Feliz", en tanto, mujeres y varones se sumaron esta tarde al " tetazo " marplatense que se organizó en la playa ubicada en la calle Río Negro y la costa.

La organización de mujeres marplatenses "Mirabal" organizó este topless en la playa, en la que madres con hijos, abuelas, jóvenes y adolescentes clavaron en la arena pancartas que decían: "Nuestros senos no deben ser censurados".

También se vieron carteles con las inscripciones, "Igualdad", "La única teta que molesta es la que no se puede comprar", "En tetas nos queremos", "Tetas sí...Ratis no" y "Mi cuerpo es mío y no de tu prejuicio".





