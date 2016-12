"Tengo fantasías con Karina Jelinek y Luciano Castro"

Johanna Villafañe, pasó por el ciclo radial que Ulises Jaitt conduce por Radio Urbana y nos dejó un rosario de confesiones ultra hot.

A continuación, algunas de las declaraciones más picantes de la vedette.

"Tengo fantasías con Luciano Castro y con Karina Jelinek, ella es sexy, nena, bomba, elegante", contó

"Y siguió: "Uso juguetes sexuales. Practico la autosatisfacción, el sexo oral es muy importante, pero hay muchos hombres que no saben y hay que¡ enseñarles"

¡Y hay más!: "Me encanta el 69, también usar lencería y no me gusta que me saquen la bombacha en el sexo. Tuve relaciones en un ascensor, me ofrecieron plata por sexo y dije que no, pero por un departamento en Miami me vendo. La posición que más me gusta es arriba y mi primera vez fue a los 17 años, pero no quedé conforme porque ese hombre la tenía chica. Y si estoy en pareja, tengo que tener relaciones todos los días", admitió Villafañe en El Show del Espectáculo.

Luego, al referirse a Kranevitter, sostuvo: "Es tremendo, me escribió en Instagram, me invitó a salir varias veces, pobre la novia".

Luego, confesó: "Me gusta Mauro Icardi, le daría una chance si estuviera soltero. Además Fede Bal me parece lindo, atractivo. Si me invitara a salir.... nunca digas nunca".

Finalmente, habló de su distanciamiento de Pamela Pombo y agregó: "Hubo un problema de valores, falta de códigos, y decidí abrirme. Ella no es el tipo de mujer que me gusta, pero me puedo enamorar de una mujer en el futuro. Además tuve relaciones sexuales con una mujer, hice tríos con un hombre y una mujer hace dos meses, el sexo es lo más lindo que hay, hice intercambio de pareja swinger, un lindo quilombo, armamos algo privado con amigos".