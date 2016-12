Tartu: "Ahora las señoras me piden que las bese por la calle"

Primiciasya.com se comunicó con el periodista quien contó sus sensaciones al respecto y habló de las diferencias de criterio sobre el género revista en teatro que mantiene con la actriz.

"Ahora las señoras me piden que las bese por la calle", señaló Tartu. Y sobre la manera en que Carmen defiende el género de revista en teatro sostuvo: "Las historias de Carmen me aburren, es posta eso. Ese discurso pro revista todo el tiempo... Es un género que es totalmente vintage. Es raro, la revista es un género que no entiendo" .







"Antes (la revista) te permitía eso, ver minas en bolas cuando no estaba permitido por ejemplo. La parte de política desapareció que era un atractivo que tenía", apuntó.





"¿Ahora qué vas a escuchar como Carmen lo carga a Santiago y Santiago a Carmen? Es raro, que se yo. La gente va al teatro porque quieren verla a ella. Habla de un género que es la revista pero no es eso por lo que la gente va a verla, está totalmente equivocada. La gente quiere verla a ella de cerca,no hay hecho artístico ya", finalizó Tartu.