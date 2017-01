Tamara Gala: "Hay mucho más para contar de Federico Bal"

Tamara Gala vivió en las últimas horas un nuevo episodio de inseguridad, ya que delincuentes ingresaron en su local de Villa Carlos Paz y se llevaron máquinas y materiales de valor. Asustada, dialogó con Intrusos sobre lo sucedido y, de algún modo, estaría relacionando lo sucedido con sus recientes declaraciones contra Federico Bal, su ex pareja.

"Salimos tres días a hablar y primero intentan ingresar a mi casa, me asustan. Ahora pasa lo del local, ¿qué más? Es como que no quieren que hable. No sé a qué le tienen miedo", señaló inicialmente Tamara, quien antes contó que había realizado la denuncia penal pertinente, aunque dejó en claro que en ningún momento mencionó a Fede. "No tengo pruebas para culpar a nadie", admitió.

Ahora, ¿a qué se refiere la ex vedette cuando recuerda que salió a "hablar" en los medios"? A sus recientes declaraciones en un móvil de Intrusos, donde lanzó: "Cuando una persona tiene demasiados excesos, y se van prolongando, esa persona empeora, no evoluciona. Me gustaría que Federico tuviera una persona que lo quiera al lado".

Consultada sobre Pablo Layús si ella tenía algún dato más para revelar, Gala se despachó: "Sí, hay mucho más para contar de Federico. Si yo quiero, puedo contar mucho más. Tiene que ver con nosotros y lo que vivimos en su momento. También involucra a Carmen. ¿Por qué Carmen? Porque ella es responsable de muchas cosas y, por eso, no la quiero. Hay una razón por la cual no la quiero".