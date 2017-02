Tamara Gala: "Desde el entorno de Carmen no se meten solo conmigo sino con mi hijo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





A fines de enero Tamara Gala vivió un nuevo episodio de inseguridad cuando delincuentes ingresaron en su local en la provincia de Córdoba y se llevaron máquinas y materiales de valor.

"Lo único que voy a decir es que me robaron del local casi 200 mil pesos de materiales y máquinas. Yo no culpo a nadie porque no tengo pruebas pero es muy raro que desde que estoy en Córdoba nunca pasó nada y ahora que salgo por la tele me pasa todo esto". (Ver nota) Consultada por Primiciasya.com, la bailarina afirmó conmovida por la situación:

Cabe recordar que en esa misma semana Gala sufrió un intento de robo en su vivienda: "Agarré un cuchillo y me encerré en el baño con mi hijo", contó sobre aquel episodio.





Lo cierto es que en diálogo con Primiciasya.com, Gala confirmó hoy que hay dos policías amigos de los custodios de Federico Bal que estarían involucrados en el robo a su local.







"Es verdad. Estos dos policías son amigos de los custodios de Federico Bal ya que en su Face eran parte de sus contactos. Hay mucha casualidad lo que pasa que es un procedimiento muy largo y pocas pruebas para culpar, pero por suerte recibí otro audio donde el entorno de Carmen (Barbieri) ya no se mete sólo con mi persona diciendo que soy una puta o adoptada sino que se mete con mi hijo. Y dice que no sabe quién es el padre etc, etc... Al ser un menor seguro iniciaré cargos también".





"Estas dos personas son y eran policías. Ahí se lo puede ver a uno con mis máquinas. Y ahora el Face está bloqueado. Muy raro que se haya bloqueado ya que uno está en la cárcel... ¿Qué quieren ocultar? ¿Evidencias? ¿De quién tienen de contactos en el Face?", agregó Gala.