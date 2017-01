Tamara Gala vivió en las últimas horas un nuevo episodio de inseguridad ya que delincuentes ingresaron en su local en Córdoba y se llevaron máquinas y materiales de valor.





En Twitter, la bailarina expresó su desazón: "Pueden sacarme todo pero x mi hijo siempre voy a luchar siempreee!! ya me sacaste la sonrisa una vez, está vez no!!!".









Consultada por Primiciasya.com, Tamara afirmó conmovida: "Lo único que voy a decir es que me robaron del local casi 200 mil pesos de materiales y máquinas. Yo no culpo a nadie porque no tengo pruebas pero es muy raro que desde que estoy en Córdoba nunca pasó nada y ahora que salgo por la tele me pasa todo esto".