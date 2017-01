Tamara Gala: "Agarré un cuchillo y me encerré en el baño con mi hijo"

"Mi mamá y mi marido salieron a repartir unos productos y yo me quedo sola con el gordito. En un momento escucho a los perros que ladran muy fuerte. Voy a la cocina para hacerlos callar y escucho pasos arriba del techo", contó Tamara.







"Me voy a la habitación que da a la calle para agarrar el celular y avisarle a mi marido. Se ve que ahí me ven por la persiana y me empiezan a golpear fuerte la persiana y me dicen: dale guacha, sacá a los perros porque vamos a entrar igual, sabemos que estás sola. Ahí entré en pánico, agarré un cuchillo y me encerré en el baño con mi hijo".





"Llamé a mi marido y como trabaja a veinte cuadras vino rapidísimo. Llamé también a la policía que vino rápido. Los ladrones, según los policías, seguían en el techo. No sé si los agarraron o no pero pasé algo horrible. Iban a entrar sí o sí, venían siguiendo quién sale y quien no", agregó.