Sutiles ironías de Lali Espósito al hablar sobre su relación con Ángela Torres

Luego del encuentro que Ángela Torres y Lali Espósito tuvieron el jueves en el Bailando –con abrazo incluido- y dejar en claro que ninguna de las dos tiene animosidad con la otra, llegó el día después.

Este viernes, en Este es el Show, Espósito se mostró chicanera en algunas contestaciones que brindó sobre su relación con la participante del Bailando:

"El saludo fue genuino, como cuando la saludo afuera de cámara y ustedes no lo ven. ¿Cómo no voy a saludar a Ángela? Compartí programas, situaciones, momentos. La hemos pasado muy bien juntas. Yo la quiero a Ángela, eh. De verdad. Ella lo sabe igual".

Luego, cuando le preguntaron si el elenco de la ficción se había visto dividido, Lali reveló: "El elenco no se dividió nunca, nos llevábamos muy bien. Tengo íntimos amigos del elenco, del equipo. Éramos muchos los que estábamos llevándonos muy bien".

En ese momento, comenzaron a notarse un par de ironías en el discurso de la talentosa morocha: "Yo no tenía tanta relación con Ángela ni Natalie Pérez, a lo último. Pero eran dos contra 38, ja. Yo me llevé siempre bien con el primero al último de Pol-ka, y sigue siendo así. Por eso digo que no entiendo bien. Por eso me da cosa que se ponga mal, pobrecita. No está bueno".

"Yo no tenía tanta relación con ellas, pero habría que preguntarles qué les pasaba. Ellas tendrán sus motivos, yo los míos. Pero es raro que me pase eso, generalmente me llevo bien con todo el mundo cuando laburo. No había grupos, somos todos adultos, menos Ángela que es más chica", concluyó al respecto.

Embed