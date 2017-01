Susto para Sofía Zámolo: "Volví a mi casa temblando y llorando"

El debate por la inseguridad está más caliente que nunca.Y esta tarde, mientras se discutía sobre el tema entre los invitados al programa de Mirtha Legrand Sofía Zámolo sorprendió con un crudo relato que tuvo que padecer en la vía pública.





"Me preocupa un montón lo que toman los jóvenes y después se suben a un alto. Es un horror la agresión con la que se manejan", comenzó diciendo Zámolo, antes de relatar el mal momento que vivió.





"Mirá Mirtha, el otro día venía en el auto, tenia que bajar en Donado, y un auto me encerró, se me cruzó delante, bajó y me empezó a agredir, me quiso abrir el auto ¡y me rompió la manija!", contó.





Y siguió: "Yo no sé ni que pasó, no me di cuenta... En un momento iba a bajar la ventana y explicar, pero cuando vi que me decía hija de p... incluso viendo que era una mujer, dije 'listo, chau'. Volvi a mi casa temblando y llorando".