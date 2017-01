Susana Roccasalvo: "Yo no la eché a Greta, es una decisión del canal"

"Los conductores no pagan sueldos, pero si eligen su equipo, y ella no quiso que siga, esa fue la explicación que me dieron a mi! Clarito", agregó.

Este medio se comunicó luego con Susana Roccasalvo quien dio su versión sobre lo ocurrido: "Canal 9 renueva permanentemente los columnistas. En junio del año pasado se hizo una gran renovación en Bendita y nadie armó escándalo. Los columnistas no tienen contrato, todos están iguales, como pasa en todos los canales. En junio me dicen que hay que empezar a renovar el programa. Yo no tomo a nadie en el canal sino estaría mi hija trabajando. No tengo la libertad de echar y sumar a nadie".



"Jamás tuve un problema con Greta. La respeto y cuando yo me iba ella quedaba con Rinaldi en mi lugar. Lo hacía bárbaro. Cuando me dicen en junio que hay que renovar les digo a las autoridades del canal que se haga a fin de año. Mi equipo me contenía muchísimo. Es una decisión del canal como pasa en todos los canales. Todo lo deciden ellos. Por supuesto que siempre me piden mi parecer porque tengo experiencia en este tipo de programas. Cuando hacen el listado doy mi opinión de este sí o este no. Greta se acaba de cerrar ella sola las puertas del canal con todo este escándalo, nosotros no tuvimos nunca un problema".





Y contó cómo fue la charla con la periodista: "Era un día sábado en noviembre, yo me maquillo siempre con la puerta abierta como siempre, pasa todo el mundo y nos saludamos. Ahí le digo de la decisión del canal de renovar el equipo y ella no movía ni una pestaña. Le dije que era un tema que venia desde junio y que esto es una decisión del canal. Me miró fijo, hizo como un gesto de está bien y no hizo ningún problema. Ella lo tomó como que todos la echamos y acá hay un canal que decide. A ella no le renovaron, ni siquiera la echaron. Era un año muy pesado para mí y me fui unos días de vacaciones a pasar las fiestas afuera. Volví el 5 de enero y ahí me entero del cambio de horario. Quiero que quede claro. me siento cómoda en el canal porque me tratan bien. Me gusta lo que hago y sé muy bien lo que es no tener trabajo. Entiendo como esta la televisión hoy. El canal siempre me pregunta y me dijeron que iban a renovar el panel".