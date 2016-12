Susana Giménez: "A los 30 años me parece mejor para retirarme que a los 29"

En la noche del domingo, Susana Giménez se despidió de la pantalla de Telefe. Es por ello que en el segmento de "La empleada pública" con Antonio Gasalla, Susana recibió a Moria Casán. Ambas recordaron anécdotas, muy fieles a su costumbre.

Al momento de pasar al living, Su entrevistó a Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia sobre Nieve negra, su nuevo filme.

Además, la diva actuó en un sketch muy especial con figuras como Griselda Siciliani, Luli Salazar, Victoria Xipolitakis, Emilio Disi, Marley y Carlos Vives, entre otros. El mismo transcurre en un avión y fue filmado hace dos semanas. El cierre musical estuvo a cargo de Lali Espósito, la ídola adolescente.

Una vez que finalizó con el programa, que tocó picos de 21 puntos de rating siendo lo más visto del domingo, Susana habló de todo con la prensa.

Embed Exclusivo: Final de Susana Giménez en Telefe! ✨ Publicado por PrimiciasYa.com en Domingo, 18 de diciembre de 2016





¿En el 2017 cumplís 30 años en la TV, harás tu programa el año que viene?

Todavía no he hablado nada, quieren que esté y seguramente estaré. El año que viene se cumplen 30 años de aire y no puedo retirarme a los 29, a los 30 me parecería mejor. El otro día conocí al capo de Viacom que es el que compró el canal, un señor adorable mitad italiano y mitad salvadoreño. Me pareció amoroso, congeniamos mucho y da la casualidad que siempre en El Salvador, donde vivía con su mamá, veía mi programa y dice que es mi fan número uno. Pero a pesar de esto, aún no tengo nada firmado y cuando no tenés contrato trae mala suerte decirlo, así que por eso no lo aseguro.

En el último sketch veíamos que participaron más de 70 famosos, ¿Hubo algún invitado que te hubiese gustado tener y que no estuvo este año?

No me faltó nadie, la verdad es que tuve muy buenos invitados. Acá son medio ahorrativos con la mosqueta, sobre todo Fede Levrino (su productor), pero es así y está bien. Nos divertimos mucho con todo, me encantó hacer la empleada pública, que es algo que salió de casualidad. El primer programa me lo dijeron y me pareció buena la idea y quedó, la gente me dice todo el tiempo que se ríen mucho con el sketch.

¿Qué tipo de relación te une a Facundo Moyano?

Con Facundo Moyano hay una relación de amistad absoluta. Es algo ridículo que tenga algo con él, hay una diferencia de edad muy grande. A mí me gustan más jóvenes pero no tanto. Fui a la cena porque me invitó y yo encantada. Muchos dijeron que no podían creer verme ahí, pero para mí fue muy normal ir, había un montón de amigos y lo pasé muy bien. Entre nosotros hay una relación de amistad absoluta, no hay posibilidad de que pase algo más, es una cosa ridícula porque yo soy mucho mayor.

¡Mirá el entrevista completa con Susana Giménez!