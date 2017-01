Suar, sobre María Valenzuela: "Le pido disculpas, en cualquier momento va a volver a Pol-Ka"

El reciente paso de María Valenzuela por Intrusos dejó, entre otras frases, un marcado enojo de la actriz para con Adrián Suar, gerente de programación de El Trece y uno de los responsables de Pol-ka, a quien acusó de no valorarla y de estar enojada con ella luego de la última experiencia que ambos compartieron en aquella productora. Buscado por Infama ante las declaraciones de la actriz, Suar dijo desconocer el motivo del disgusto, pero no dudó en ofrecer las disculpas del caso.

"¿Enojado con María? ¿De verdad me lo decís? No, no, para nada. A lo mejor mucha gente me pide entrevistas. Y a veces se da y a veces, no. Pero con María está todo bien, aportó mucho a Pol-Ka, hizo muchos éxitos", afirmó Suar.

"Si sintió que no tuvo el rol que merecía, le pido disculpas. Le tengo mucho cariño y espero que esté bien, como la vi. Y en cualquier momento va a volver a Pol-Ka como todas las actrices", agregó el productor, quien relativizó el conflicto al reconocer que no es la primera vez que un artista se molesta con él.

En su paso por Intrusos, Valenzuela había señalado que en la que fue su última tira con la productora (Son de Fierro, en 2008), tuvo "una 'raspadita' con Adrián. Creo que está enojado conmigo y yo estoy dolida con él".