Sofía Pachano tras la fuerte crítica de Rial: "No merezco que haya sido tan duro conmigo"

Jorge Rial se enojó con Sofía Pachano y se lo hizo saber en "Intrusos" (América TV). El conflicto se desató a partir de un hecho desafortunado: el jueves, mientras se realizaba la función de "El otro lado de la cama", en Mar del Plata, dos menores entraron a los camarines y robaron pertenencias de varios actores, entre ellos, Nico Vázquez y Benjamín Rojas, a quienes les llevaron sus teléfonos inteligentes y casi 10.000 pesos.

En ese marco, cuando salió del teatro, Sofía se negó a hacer declaraciones para "Intrusos". Al ver la actitud de la actriz con la prensa, Rial se arrojó: "No entiendo algo. En este caso, Sofía Pachano no puede hablar con la prensa. No tiene riesgo de que le preguntemos nada, no tiene que ver con la tragedia familiar de Nico. No entiendo esta posición tonta de algunos artistas. Esto de que 'No hablo, no hablo, no hablo'. Vas a necesitar un montón de otras oportunidades para hablar".

"Ella podría haber hablado. Era una pregunta puntual, del día. En un segundo tenía que decir 'Si, chicos, es verdad. Nos robaron'. Como no entiendo la posición del resto del elenco. No sé si están creídos o están contagiados del espíritu de Nico (Vázquez)... Pero Sofía podría haber parado. Este es un rasgo que no entiendo. Pero está bien, son decisiones que toman", agregó Rial.

PrimiciasYa.com habló con Sofía Pachano e hizo su descargo: "La situación del robo fue una cosa horrible, no estuvo bueno. La pasamos muy mal porque es un lugar de trabajo, algo privado donde uno tiene sus cosas por más que lo material va y viene. Sentimos que invadieron nuestra privacidad en un lugar donde no pensamos nunca que podría pasar esto. Lamentablemente sucedió lo del robo y todos estábamos muy nerviosos. Nosotros vimos a las chicas que robaron y lograron irse, eran menores. Y cuando salí del teatro no sabía qué decir porque la policía había dicho que no hablemos porque no había nada confirmado y tenían que investigar. Además nosotros teníamos que ir a la fiesta de Gente porque teníamos un compromiso de prensa. Obvio que no estábamos con ánimo de festejar pero teníamos que ir porque estaba pautado y además nuestro compañero Benjamín tocaba esa noche. Y fuimos, no a pasarla bien por lo sucedido, sino porque teníamos un compromiso que cumplir", señaló.

"Yo estaba muy mal y nerviosa esa noche. Lamento que Jorge nos haya matado así. Lejos de estar agrandados... Yo he cumplido con todas las notas que me pidieron desde que estoy en Mar del Plata. Lejos de mí es estar agrandada, ese día estaba mal y reaccioné así pero no por mala onda. Por ahí reconozco que sí tendría que haber hablado pero la verdad es que no me salió... No sabía qué decir, estaba muy nerviosa por lo que pasó", añadió.

Con respecto a las declaraciones que Rial hizo en su programa, manifestó: "Lamento que Jorge particularmente me haya matado a mí cuando yo siempre hablé con Intrusos, hasta de temas gravísimos de mi familia yo siempre me he sentado y hablado de todo. Siempre puse la cara".

"Además recuerdo que ellos me invitaron para hacer un móvil hace unos días atrás y me lo cancelaron después ellos. Lamento también que haya usado una frase muy desafortunada al decir que todos nos hemos contagiado del duelo, no es así. El duelo es de los chicos pero nosotros somos amigos y familia también. Yo soy hija única y tengo mucha familia elegida, y ellos son como mi familia. No es un contagio de duelo sino que los estamos acompañando día a día. También es fuerte para nosotros porque también éramos amigos de Santi, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó el jueves con respecto al robo. Creo que no me merezco que Jorge haya sido tan duro conmigo, yo ya les pedí disculpas", finalizó Sofía.