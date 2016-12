Silvio Soldán: "Juro que jamás he tocado a una chica de Feliz Domingo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Jámas he tocado a una chica de Feliz domingo. ¡Qué barbaridad! Es un disparate y una falta de respeto. Rechazo lo que haya dicho Baby. Que aparezca alguien a denunciar. Escribo poesías y salen de cualquier lado, salen de la vida, no son historias propias. Que se dejen de joder, escribo y escribí... ¿Pero qué es esto? Jamás he tocado absolutamente a nadie. Soy escritor de poesías, pero por favor. Cualquier acusación que se me haga la niego terminantemente. Estamos locos, hace más de veinte años que fue el programa. Estoy es un horror, voy a hablar con Baby por supuesto", expresó Silvio.







"Es una historia, un primer amor, como pudo haber escrito cualquier tipo. Lo que yo escribo no todas son vivencias personales. Tengo mucha tranquilidad en este momento y que vengan a acusarme de algo tan feo y doloroso es tremendo. Juro y rejuro que jamás he tocado a una chica de Feliz domingo, no se me hubiese ocurrido tampoco", agregó.





Sobre la acusación de Etchecopar, explicó: "No entiendo por qué dice eso este muchacho. No entiendo de dónde saca semejante cosa. Es algo que me pone muy mal, me angustia, es una falacia tan grande que es inadmisible. Que un poema le de a él a decir semejante disparate es una falta de espeto. Baby me conoce, que me llame y hable conmigo, jamás he tocado a una chica. Jamás nadie, nadie, en los 25 años hice el programa, tiene la más mínima queja mía. Esto es un horror, absolutamente mentra".





Y argumentó: "Estoy totalmente al margen que se diga que no ha sido correcto. Todo lo que hice en 25 años fue una corrección total. En Canal 9 el único contrato a diez años con Romay fue el mío, cuando todos eran a diez meses. Cuando tuve un problema personal con una mujer yo renuncié porque entendía que no podía estar con un conflicto familiar y con chicos en el programa. Nadie puede decirme nada y menos barbaridades y groserías como estas. Soy absolutamente correcto, la gente nunca ha dejado de creerme, que vengan a decir que hacia esas cosas, por Dios, es espantoso e intolerable".







"Es terrible lo que ha dicho. no sé de dónde sale semejante cosa, ¿de un poema? Por Dios. El poema es un muy buen poema, no es una basura. Cuento la historia de un hombre grande, que no soy yo, con una chica jovencita. Es un poema. Hay que ser sensible a la poesía carajo. Esto me hace mucho daño. No he hecho más que cosas correctas en mi vida. Por Dios, no hay derecho, ¿qué mierda es esto? Que ambiente de mierda es el mío, lean la poesía, no hay derecho", cerró entre lágrimas Silvio.