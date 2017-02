Silvina Luna se la jugó en San Valentín y le declaró su amor al Polaco

"Sí, estoy enamorado. Hoy me siento bien. El amor es ser feliz, estar bien, estar contento. Cuando me separé de Vale (Valeria Aquino, su última pareja), tuvimos un montón de idas y vueltas. Conocía a chicas, pero estaba un día y no las quería ver más. Como que no te enganchás, no sé cómo explicarte. Y esta vez me enganché", con esas palabras, El Polaco blanqueó que está enamorado de la actriz y modelo Silvina Luna