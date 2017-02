Silvia Süller: "Soy una buena mina y siempre me terminan cagand..."

Escándalo en Mar del Plata con la obra protagonizada por Silvia Süller y Rosita de "Pasión". La producción del espectáculo decidió despedir a la mediática de la obra "Divas Nac & Pop".





Aparentemente la decisión fue a raíz de los muchos faltazos que pegó la rubia sobre la hora de las funciones.La producción se cansó y decidió despedirla en la noche del jueves.

"SILVIA SULLER no pertenece más al espectáculo DIVAS NAC & POP... una pena por qué desde el 18 de Diciembre vengo conteniéndola pero SE ACABÓ", expresó Gaby González, Rosita, desde Twitter.

PrimiciasYa.com se comunicó con Torry Palenzuela , dueño del teatro La Campana, quien explicó los motivos de la decisión de echar a la mediática.

"Faltó anoche. Esta es la cuarta falta. Mandó un certificado médico pero la producción se cansó. Yo como dueño del teatro me produce un desorden administrativo porque tengo que vender las entradas y después devolviendo algunas eso atrasa al resto de las obras", expresó Torry.

Este medio también habló con Silvia Süller quien dio su versión de los hechos:





¿Te echaron de la obra?

Me sorprende. Pensé que estaba todo bien. Me toma de sorpresa. Íbamos a cenar todas las noches, nos reíamos, la pasábamos bien...





¿Es cierto que acosabas a Rosita de Pasión?

Es mentira. En el cuadro de la ginecóloga era él el que se me tiraba encima. Además es gay, está con su pareja, Diego, y yo soy bien hetero, nunca podría acosar a una persona gay.





¿Cómo era el clima de trabajo?

Había muchos gritos. Rosita gritaba mucho. Me pedía que recorte 5 minutos de la parte donde yo estaba 20 minutos sola. Además no le gustaba que yo sea protagonista y tenga tanta llegada a la gente. Yo me la pasaba sacándome fotos en la calle con la gente, me piden autógrafos en el restaurante donde comíamos de canje... Y quiero aclarar que yo no tomo vino porque tomaba agua con limón porque el vino no estaba dentro del canje.





¿Fuiste notificada legalmente?

No, sólo me mandaron un Whatsapp, pero nadie me notificó nada. En mi contrato hay una cláusula que dice que me tienen que notificar con 10 días de anticipación ante un posible cambio. Yo tengo los certificados médicos, me descompuse, tenía 17 de presión. El médico me recomendó que me quede en reposo varios días pero yo pensaba volver hoy al teatro.





¿Vas a ir?

Claro... voy a tratar de ir con alguien para que sea testigo. Creo que con un escribano para que notifique. Además tengo que sacar mis cosas.





¿Con Torry cómo te llevás?

Y no la pasé muy bien. Me tocaba, un día me chantó un beso, yo le di una cachetada. Pero más allá de eso siempre nos llevamos bien. Yo sabía que era gente complicada porque son ignorantes. Yo bajé un poco, pero Rosita es una persona muy soberbia. No se banca que no lo conozca nadie. Le dije que se saque la peluca cuando terminaba la obra así lo reconocían un poco. Se cree Gasalla. Eso le afecta. Yo quiero creer que es una movida de prensa, porque no se explica... tuvimos una gran temporada que termina así. Yo no soy una mina mala, siempre me terminan cagando.