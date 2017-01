Silvia SÃ¼ller: "Desde que volvÃ­ de Miami sufro violencia de gÃ©nero"

Silvia Süller está haciendo temporada en Mar del Plata y esta tarde estuvo como invitada en la mesa de Mirtha Legrand (El Trece).

La diva del Trece ya había anunciado al comienzo que iba a ser una mesa fuerte, pero seguramente no se esperaba semejante declaración por parte de la mediática.

Silvia contó que cuando volvió de Miami tuvo que ir a vivir a la casa de sus papás, donde vivió 4 meses y fue ahí cuando -según relató- su hermano menor la hostigaba de forma física y psicológica. Silvia señaló que Guido es el único que la acompaña.

"Mi hermano menor es adoptado y drogadicto, en Navidad yo lo llamé para saludar a mi papá que está enfermo, me dijo de todo y me cortó. No puedo hablar porque tengo amenazas de mi propia familia", manifestó Süller.

Más tarde y ya quebrada, Silvia siguió con su dura confesión: "Mi hermano se droga, se saca y me agarra a los golpes, me ha tirado planchas por la cabeza".

