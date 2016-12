Shannen Doherty inicia radioterapias y "odia" el tratamiento

Shannen Doherty inició su tratamiento de radioterapia para combatir el cáncer de mama que le fue diagnosticado en el mes de marzo.

La actriz dijo: "Primer día de tratamiento de radiación... la radiación es aterradora para mí. Algo de no ser capaz de ver el rayo, ver el tratamiento y tener ésta máquina moviéndose alrededor tuyo me asusta. Estoy segura de que me acostumbraré...pero justo ahora lo odio".

La estrella de la exitosa serie 'Beverly Hills 90210' reveló que el cáncer de mama que le fue detectado el año pasado, se le extendió a los ganglios linfáticos, y que algunas de las células malignas podrían haber salido de los ganglios y afectar otras partes de su cuerpo.

Embed First day of radiation treatment. I look like I'm about to make a run for it which is accurate. Radiation is frightening to me. Something about not being able to see the laser, see the treatment and having this machine moving around you just scares me. I'm sure I'll get used to it but right now.... I hate it. #radiation #radiationmondaysucks #stillfightinglikeagirl Una foto publicada por ShannenDoherty (@theshando) el 28 de Nov de 2016 a la(s) 12:32 PST