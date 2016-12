Selena Gomez reveló cómo cambió su vida después de su larga estadía en rehabilitación

Selena Gomez ha hecho algunos cambios después de tomarse una pausa autoimpuesta de tres meses.

La actriz participó en el cuestionario Thrive Global y allí reveló qué la impulsa, qué le da fuerzas y más. Quizás no sea sorpresa que la intérprete de Hands to Myself haya mencionado su pausa. Cuando le preguntaron por la última vez que se sintió quemada, respondió, "Tres meses atrás, antes de que me tomara una pausa para cuidar de mí misma".

Después de reevaluar las personas que la rodean, así como lo que necesita y no necesita en la vida, Selena reveló que ya no se siente tan adicta a su teléfono. "Recientemente me tomé 90 días libres. Durante ese tiempo no tuve mi teléfono", explicó. "Fue el sentimiento más refrescante, tranquilizante y rejuvenecedor. Ahora rara vez tomo mi teléfono, solo personas limitadas tienen acceso a mí".

Después de cancelar su tour Revival, Selena se concentra en sí misma y lo sigue haciendo. "Tomar agua, estirarse, respirar profundo", es su rutina matutina, y cuando tiene un poco de tiempo libre "cocina y duerme la siesta".

Selena hizo su primera aparición pública desde su pausa en noviembre en los America Music Awards 2016, y terminó el show en una nota de empoderamiento, después de recibir su primer AMA.

"Muchas gracias chicos", dijo Gomez aguantando las lágrimas. "En 2014 este escenario fue la primera vez en que fui auténticamente 100% honesta con todos ustedes. Puedo decir que la mayoría de ustedes conocen sobre mi vida, así eso me guste o no. Tenía que parar. Porque lo tenía todo. Y estaba absolutamente rota por dentro. Traté de mantenerlo todo en orden para no decepcionarlos, pero me decepcioné a mí misma".

(Cuando se presentó en los AMAs 2014, empezó a llorar mientras cantaba The Heart Wants What It Wants, momento que coincidió con el hecho de que su relación con Justin Bieber se desmoronaba.)

"No quiero ver sus cuerpos en Instagram. Quiero ver lo que está aquí", dijo Gomez apuntando a su corazón. "No intento buscar aprobación ni lo necesito más. Todo lo que puedo decir es que estoy muy agradecida de tener la oportunidad de poder compartir lo que amo cada día con gente a la que amo. Tengo que decirle gracias a mis fans, porque ustedes son muy leales y no sé que hice para merecerlos. Pero si ustedes están rotos, no se tienen que quedar así. Eso es una de las cosas que deben saber de mí: me importan las personas. Y esto es para ustedes".

Embed

(Eonline)