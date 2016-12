Selena Gomez: "Estaba absolutamente rota por dentro"

Selena Gomez reapareció ayer tras meses retirada de la vida pública. La cantante de 24 años aprovechó la gala de los American Music Awards 2016 para volver a la actividad después de que se le diagnosticase lupus, lo que le obligó a aparcar carrera debido a los ataques de ansiedad, de pánico e incluso depresiones derivados de la enfermedad. Tres meses después de confesar su enfermedad, la cantante se abrió de nuevo a sus fans con un emotivo discurso.

La cantante texana apareció brillante en la alfombra roja previa a la gala celebrada en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Con un largo vestido rojo, la Gomez se dejaba ver recuperada de la enfermedad para recoger el premio AMA a la artista femenina favorita, momento en el que lanzó un discurso que emocionó a todo el teatro, incluída Lady Gaga.

"En 2014 este escenario fue testigo de la primera vez que fui al 100% honesta con vosotros. Es correcto decir que lo sabéis todo sobre mi vida, me guste o no. Tuve que parar porque lo tenía todo pero estaba rota por dentro", aseguró Gomez con el premio en a mano. "Aguanté para no defraudaros pero aguanté demasiado y me fallé a mí misma".