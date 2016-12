La melena de Gomez es perfecta, y de vez en cuando la intérprete de Hands To Myself juega con ella para transformar un poco su look.





No importa si lo lleva lacio, ondulado, con reflejos claros o con fleco, ¡siempre se ve genial!

Sin embargo, luego de salir de rehabilitación, reaparecer triunfante ante todos en los American Music Awards 2016 y reactivar su vida pública, parece que Gomez quiso renovar su imagen haciendo un gran cambio en su cabellera.





La ex de Justin Bieber ya llevaba bastante tiempo luciendo un pelo largo y saludable, pero después de un año de altos y bajos, comprobó que no hay nada mejor que cambiar de look en las manos de un buen estilista.





Así fue como Gomez finalmente decidió dejar que las tijeras hablaran por ella y la convirtieran en una nueva y fresca chica de cabello divinamente corto.

