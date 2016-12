Se suspendió el estreno de "Chicos Católicos" y en Carlos Paz ya se habla del "fantasma de Carmen"

Primiciasya.com se comunicó con el actor Juan Paya, quien formó parte del elenco de la obra durante seis años y ahora colabora en la producción, quien contó el episodio que vivieron con Carmen. "Nosotros ya teníamos la temporada armada de ante mano antes que Carmen. Íbamos a las 22 horas, con la marquesina ya colocada y después Carmen arregló más tarde que se presentaba en ese teatro. Iba a ir después de nosotros", expresó Paya.





"Un día estuvo en Intrusos y le dijeron lo del horario de la función. Salió de esa nota y empezó a hacer llamados para presionar y que cambien de horario. Le cambiamos el horario de nuestra función para que esté tranquila y convivir tranquilos", contó sobre el episodio en cuestión.







Y agregó: "Sin embargo, las presiones de ella (Carmen) derivó en que arranquen la marquesina. Ante un hecho de vandalismo semejante no podemos estar en la temporada porque no es sano. Automáticamente nos fuimos, no podemos convivir con gente que te arranque la marquesina".





"Ella exigió cosas, armo lío por donde pudo, la gente del teatro hizo lo que pudo también, debe ser difícil mediar en una situación tan estresante. Exigió cosas de manera no grata. Para arrancar así la temporada preferimos irnos del teatro" , cerró el actor y productor.