Se le abre otro frente de batalla al Dipy: "Rompiste todos los códigos, das lástima"

Dipy contó que alguien conocido de ambos se le acercó un día y le dijo que el Polaco lo esperaba en una fiesta. "Mirá que hay minas, hay joda, hay todo", fueron las palabras de la persona que se le acercó. "Si iba me hacían la cama", sentenció el esposo de Mariana Diarco.

"Yo no tomo. No tomo nada. Cuando quiera el Polaco lo desafío a una rinoscopía en vivo", señaló el Dipy.

El cantante, además, dio detalles de los supuestos excesos del ex de Karina "la Princesita". "El pibe es un quilombo. En Chaco salió con un cuchillo para alejar a sus seguidores", recordó.

Lo cierto es que esta actitud abrió una polémica en la movida tropical y Román Sívori, de "El Original", salió a cuestionar la actitud del calvo cantante.

"Se me cayo un ídolo @dipypapa rompiste todos los códigos y hablas de cosas q no t corresponden. Que bajo q caes @dipypapa se entiende q queres figurar, pero así no, das lastima!" (sic), expresó Román, con muchos años en la cumbia.