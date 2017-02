Se filtran polémicos audios de Rocío Oliva contra Verónica Ojeda

Ángel De Brito mostró en Los Ángeles de la mañana tres audios que Rocío Oliva -actual del ex futbolista- le mandó a alguien hace un tiempo por WhatsApp en los que se refiere a Verónica Ojeda, ex de Maradona, con declaraciones explosivas.

Además, también llamó la atención cuando Rocío hace referencia a las dudas que le generan las acusaciones que Diego hizo contra Claudia. "No sé si se robaron o si son celos", dice al tiempo que advierte que en esos temas prefiere no meterse para evitar que Maradona se enoje.

"Yo nunca me metí, ni un bocado. Nada. Las veces que me metí se enojó, yo le dije que el tema de Claudia se podía solucionar hablando y se enojó, me dijo que no me metiera más y hasta me revisó el celular para ver si yo me hablaba con ella".

Y también se refirió a Dalma y a Gianinna: "Una vez le pedí a Dalma que lo parara, que lo único que buscaba Diego era llamar su atención, estar con ellas. Le pedí que estuvieran más presentes, te aseguro que él quiere que le presten atención. Después le mandan audios tratándome a mí de puta y en realidad, deberían enojarse con Ojeda que te aseguro que debe estar disfrutando con todo esto".

Por su parte, la mamá de Dieguito Fernando ya adelantó que iniciará acciones legales por lo que dijo. ¡Mirá el video con los polémicos audios!

Embed