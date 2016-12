Se aprobó la ley de trombofilia: las famosas que sufrieron la enfermedad

Al respecto, Abal Medina afirmó: "Hoy el Senado vuelve a ampliar derechos. Esta ley va a permitir que todas las mujeres puedan acceder a una herramienta fundamental de detección temprana de un trastorno que afecta gravemente a las familias que buscan un hijo".

Aprobada en Diputados en 2015, la norma establece que todos los análisis que diagnostican la trombofilia sean de rutina en mujeres en edad fértil y pre-fértil, y su incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO), así como también incorpora el tratamiento y medicación de esta enfermedad.



En la Cámara alta, la iniciativa también contó con el impulso de la senadora por Catamarca Inés Blas, quien había presentado un proyecto propio para la detección de esta enfermedad.

CASOS QUE CONMOCIONARON AL PAÍS

En 2013, Laura Franco, Panam, perdió su embarazo de 9 meses por esta enfermedad. No se guardó la experiencia y ayudó a concientizar.

El caso de Vannucci fue distinto. Ella intentaba quedar embarazada y los perdía. Ella lo relató en una entrevista:

"No sabía que estaba enferma, que tenía trombofilia. Cada vez que quedaba embarazada, los bebés no terminaban el ciclo natural porque no les llegaba bien todo lo que tenía que llegarles. Pasé tantas veces por el quirófano hasta que pudimos darnos cuenta, de una manera muy dolorosa, de cuál era el problema que tenía. La trombofilia no es algo sencillo, que lo detectás fácilmente. Son exámenes complicados, tenés que tener médicos muy buenos. De hecho, podría haber estado así mucho tiempo más. Y el dolor es tan grande, que hasta te negás mentalmente. ¿Iba a seguir entrando y saliendo de un quirófano para hacerme mal? Cada vez era peor... Encima, los embarazos no eran de tres semanitas. Tenés sueños, ilusiones, te cuidás de una manera que no te roce una hoja porque querés llegar al término. Y al final no dependía de mí. O sí, de conseguir un buen médico y que te hicieran un examen de trombofilia para no sufrir más. ¡Es una enfermedad de porquería! No sabés lo feo que es poner todo de vos y otra vez salir de la clínica de la misma manera".