Sabrina Rojas habló de su vínculo con Mateo, el hijo de Luciano Castro

"Soy una madraza. Con Mateo tenemos muy buena onda. Es el hermano de mi hija y sabía que el vínculo no se iba a cortar más, pase lo que pase con nosotros como pareja", expresó la modelo en el noticiero "Arriba argentinos".

sabrina rojas.jpg



"Mateo es un amor y un genio, es mucho más fácil. Al no ser mamá me encantaba el plan niños que no existía. No fue complicado, Mateo tiene una mamá que es una genia, cuando los padres tienen una buena relación todo es más fácil", agregó.





"Tuve esa suerte, que me tocó una ex y una mamá muy copada. Sentía miedo de salir sola con Mateo porque sentía una doble responsabilidad", destacó la rubia.





El video.