Rosita de "Pasión": "Que haga promoción en la puerta de su teatro, no en el mío"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





En la noche del jueves se dio un verdadero escándalo en plena vía pública entre dos elencos. Por un lado, se encontraba Rosita de "Pasión" ( Gabriel González ), integrante del elenco de "Divas Nac & Pop" junto a Silvia Süller . Por el otro Marian Farjat cabeza de "Había una vez...".

El escándalo con gritos y empujones sucedió cuando Rosita le pidió al elenco de Marian que vayan a promocionar su obra en la puerta del teatro donde están.

Esto no le cayó nada bien a Marian y su tropa quienes reaccionaron y le sacaron la peluca a Rosita. La tensión y cruces entre las obras ya venía desde antes y estalló anoche.

Rosita fue ayudada por la gente a levantarse después de la discusión, donde terminó sin su peluca.





Primiciasya.com se comunicó con Rosita quien explicó cómo fue el incidente en plena calle: "Estaba Marian Farjat haciendo una nota a tres metros de la puerta del teatro donde estoy yo. Marian tiene el teatro en la calle Corrientes y entonces fui a meterme porque me pareció desubicado que venga a hacer promoción a la peatonal Rivadavia. Fui y dije que haga promoción en la puerta de su teatro, no en el mío".







"Después los pibes de ella empezaron a decirme cosas y por atrás me pegaban cortitos en la espalda. En un momento ya dejó de ser gracioso y me corrí de la nota. Cuando me corro, alguien me metió la traba y me pequé un porrazo bárbaro. La misma gente me ayudó a levantarme. Como les está yendo como el cu... vienen a la peatonal Rivadavia a buscar la gente para arrastrarlas hasta el teatro y regalar entradas pero ni así la gente va".