"Rosita" destrozó al Dipy: "Por cartonear cámara, dice cualquier burrada"

Las escandalosas declaraciones del Dipy contra El Polaco no cayeron nada bien en el ambiente de la movida tropical, donde diversos referentes comenzaron a exteriorizar su descontento con el ex integrante de "El Empuje". Uno de ellos fue Gabriel González, más conocido por su personaje de "Rosita" en Pasión de Sábado, quien en una entrevista con Infama fue contundente.

"La verdad es que no me extraña la actitud del Dipy. Los que estamos dentro de esta movida tropical sabemos que está desequilibrado mentalmente y que por cartonear cámara, dice cualquier burrada. No mide las consecuencias. No me extraña que el Dipy salga a atacar al Polaco, que está teniendo un momento maravilloso", señaló Gabriel.

Más allá de los dichos contra su colega, el integrante de Pasión dijo saber qué lo motivó a presentarse en Intrusos y disparar contra el rubio del modo que lo hizo. "Todos los veranos pasa lo mismo. Él está desesperado por entrar al Bailando", sentenció.

En tanto, desmintió otro de los dichos del Dipy, que aseguró que El Polaco lo bajó de algunos shows en los que él también iba a presentarse. "Él no hace esas cosas", afirmó, al tiempo que defendió al rubio como un componente importante del ambiente. "El Polaco sí representa a la movida tropical, no puede decir esa burrada. Él quizá no la representa", expresó, repitiendo la postura que ya había exhibido en algunos mensajes publicado en su cuenta de Twitter.

Esta férrea defensa que Rosita hizo del ex de La Princesita llegó un día después de que el Dipy lo tildara de violento, entre otras cosas. "Pregunten cuando la atropelló a Karina en el country que vivían", señaló, enigmático.

Embed Che y si hablamos de @dipypapa ??? También hay para contar ehhhh y mucho — R O S I T A (@Rositadepasion) 25 de enero de 2017

Embed Que lastima @dipypapa que estés ensuciando tanto a @elpolacoOficial ! No está bueno querer entrar al Bailando haciéndolo de esta forma — R O S I T A (@Rositadepasion) 25 de enero de 2017