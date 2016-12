Ronnie Arias reveló que padeció cáncer de garganta: "Estuve mudo casi un año"

En la tarde del domingo, Ronnie Arias confesó en el programa de Mirtha Legrand que padeció cáncer hace tres años atrás y que ahora ya está recuperado.





La revelación llegó como una respuesta a Mirtha, quien le preguntó por qué había estado un tanto ausente en los medios de comunicación.





"Tuve cáncer de garganta. Estoy repuesto hace tres años, estuve mudo casi un año. En marzo se cumplen tres años de vivo libre de cáncer", contó.





"Pasé por momentos súper duros. Pero nunca tuve miedo a que me fuera a morir, sí a quedarme mudo. Hice de todo. Hice medicina china, vidas pasadas, constelación familiar y todos me decían que lo mío era de salud, no psicológico", agregó sobre los tratamientos que realizó.





Un relato conmovedor sumado a los últimos días de vida de su padre, quién falleció a causa de esa misma enfermedad.





