Ronen Szwarc en Este es el Show: "Mi mamá es alcohólica y está internada hace un año"

Este es el Show finaliza y todos sus integrantes se despidieron a su modo, del ciclo que está en el aire desde 2007. Cuando Ronen Szwarc tuvo la palabra, dejó a todos con la boca abierta tras la revelación que, entre lágrimas, disparó al aire.

"Qué difícil que es para mí porque me llevo personas, sensaciones y acompañamientos. La verdad es que hace un año tengo una situación difícil familiar y el minuto a minuto de poder compartir con todos ustedes, de estar acá, divertirme, que cada uno me escuche...", arrancó, muy emocionado.

"Mi mamá es alcohólica y está internada hace un año. Nunca lo cuento pero el estar acá, a mí me ayudó a tener fuerzas para seguir adelante. Lo que me llevo de cada uno de ustedes es que estén, que sean personas que escuchan a los otros. No que sea una empresa de televisión, no que sea un programa de televisión, sino un lugar para ser un ser humano, para vivir, para transitar", contó.

"Cada uno tiene una carrera, ganas de crecer, de sueños que quiere cumplir. Para mí siempre fue un sueño trabajar en Ideas del Sur y cuando me llamaron fue cumplir un sueño. Para mí que me hayan acompañado fue todo. Jamás lloré por un programa de televisión, ni porque empezaba, ni por terminaba. Ahora me mueve todo, más allá de lo personal", agregó.

Mirá el testimonio completo de Ronen en el video de esta nota.

