Romina Gaetani: "Para mejorar necesitaba tiempo, transitar el duelo y dejar que drene el dolor"

En la noche del martes, en la Maison de la Canal, se llevó a cabo la presentación oficial a la prensa de "La Momia", la comedia protagonizada por Romina Gaetani, Fabián Mazzei, Mariano Torre, Adrián Navarro, Daniel Campomenosi y Alberto Fernández de Rosa.

Con un agasajo para la prensa, el personaje de la momia hizo una divertida presentación tocando el saxo, presentando a Romina Gaetani que lució una figura esplendida y posó para las fotos junto a un elenco masculino de lujo.

"Es un espectáculo para toda la familia y hay una puesta en escena muy maravillosa que hace entrar en clima de armonía espectacular para todo el elenco. Nosotros ya nos estamos divirtiendo en los ensayos y al público también le va a pasar lo mismo creo", señaló la actriz en diálogo con PrimiciasYa.com.

Romina Gaetani y La Momia.jpg





"Este proyecto llega en un momento de mi vida donde tengo ganas de divertirme y de reírme más de mí. Vengo de hacer dos obras dramáticas y tenía ganas de empezar ahora a jugar y divertirme", destacó Gaetani.

La comedia que es éxito en Londres, llega a la Argentina a partir del 11 de enero en el Teatro Metropolitan Citi. "La Momia" que es una producción de Diego Feldman, cuenta con la dirección general de Alejandro Lavallen, el prestigioso coreógrafo que debuta como director.

Por otro lado, al ser consultada sobre si tiene previsto volver a la televisión, indicó: "En televisión hay algo ahí dando vueltas para el año que viene, pero vamos a ver... Todavía nada confirmado".

Recordemos que en 2015, Gaetani atravesó por un momento delicado con su salud, sufría ataques de pánico, y por ese motivo decidió abandonar su protagónico en la telenovela del Trece "Noche & Día", que tenía como protagonista a Facundo Arana.

Romina Gaetani





"Meses antes de arrancar con la novela mi padre había fallecido y estaba pasando un muy mal momento. Yo reconozco que Noche y día es una novela que no tendría que haber hecho. Hoy a la distancia lo puedo reconocer porque básicamente no estaba bien de salud. Pensé que iba a ser a favor y que me iba a ayudar a superar un duelo, pero no. Coincidió que las líneas de mi personaje trataban de lo mismo que a mí me pasaba en la vida real y eso me terminó de hundir en el fondo, así que al cuarto mes tuve que decir que no podía transitar por ese personaje porque era repetir un poco lo que me pasaba a mí en la vida real. Lamento muchísimo y pido disculpas a los espectadores, a Canal 13 y a todo el elenco pero lo necesitaba y creo que para el bien de todos. Para mejorar necesitaba tiempo y paciencia. Transitar el duelo y dejar que drene el dolor", señaló Gaetani.

Carlos Hugo Gaetani murió en abril del 2014. Romina había estado siempre a su lado; hasta había pedido donantes de sangre por medio de las redes sociales para poder ayudar a su padre a superar su enfermedad, pero no hubo caso.

"Uno piensa que puede cumplir pero yo veía que no podía seguir. No estaba actuando en los valores en los que yo podía hacerlo. No llegaba bien a los momentos de grabación y estar trabajando a media máquina es algo que no sé hacer. Y me parece que el elenco y el canal no se lo merecían. Ahora ya pasó todo, lo superé y puedo volver tranquila al ruedo", destacó la actriz.