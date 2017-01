Román Sívori: "No corresponde lo que habló el Dipy, no se tiene que meter con la familia"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Primero fue en Twitter donde Román Sívori , líder de "El Original", condenó las declaraciones del Dipy hablando sobre El Polaco





Embed Se me cayo un ídolo @dipypapa rompiste todos los códigos y hablas de cosas q no t corresponden — ♕Roman El Original♕ (@romansivori) 25 de enero de 2017 Embed Que bajo q caes @dipypapa se entiende q queres figurar, pero así no, das lastima! — ♕Roman El Original♕ (@romansivori) 25 de enero de 2017



Primiciasya.com se comunicó luego con Román Sívori, referente de la movida tropical, quien habló sobre este tema y dejó en claro su descontento con las palabras del Dipy.





"La verdad que al Dipy lo conozco hace muchos años como al Polaco. El asunto es que uno puede opinar o hablar, pero cosas como la familia uno no se tiene que meter. ¿Cuándo hubo un escándalo como este de colega a colega en la movida tropical? Todos lo conocemos al Dipy, sabemos que es un personaje que trata de caerle bien a todo el mundo, que le gusta la cámara, es chistoso, que le gusta mediatizar, pero hay ciertas cosas que uno no las tiene que hacer como opinar de la familia del Polaco", expresó Román.







"Dijo: a mí me contaron, me dijeron, tengo las pruebas... Hay cosas que no se dicen, como cuando habló de la hija del Polaco. Él (por el Dipy) es padre, yo soy padre, y si escucho que alguien habla así de cómo soy yo como padre voy y le rompo la boca, hay cosas que no las tenés que decir. Dijo que El Polaco lo bajó de shows y el Dipy también lo ha hecho en algún momento que le iba bien: si toca este yo no toco, decía, y él sabe que es verdad. Todos nos conocemos en la movida tropical, el Polaco es un amigo mío, la viene peleando hace mucho y hoy está donde está sin hablar de nadie".





"No corresponde lo que habló el Dipy. Esas cosas no las tenés que decir, de la movida tropical no lo apoyó nadie. Yo las cosas se las voy a decir a él en Twitter en Instragarm y personalmente, como sea. Nunca me meto en problemas con nadie, tengo un perfil bajo a lo largo de mi carrera. Se lo dije al Dipy por teléfono. Él me mandó un mensaje por WhatsApp poniéndome: Te quiero mucho Román, abrazo. Ahí le contesté y le dije: para qué me escribís eso si después tiras palos. Se lo dije a él: A mí las cosas de frente, si querés lo hablamos cara a cara o por teléfono. Sabe como soy con mi personalidad, no le conviene encontrarse a hablar conmigo". Y fundamentó:





roman el polaco.jpg







"Yo no necesito de él ni de nadie para tener prensa a nivel musical. Yo lo conozco desde que era DJ hace muchos años. Sé las cosas que hizo por cámara. Yo me muevo prolijo. El Polaco se ganó esto en buena ley y hay que aplaudirlo no hay que criticarlo. Es producto de su esfuerzo", agregó el cantante.