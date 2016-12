Rolling Stone publica su lista de los mejores discos de 2016

Aún no llega diciembre, pero tal como lo hizo la revista inglesa NME la semana pasada, ahora fue Rolling Stone la que decidió adelantarse y publicar desde ya su selección de los 50 mejores discos de este año.

En un listado diverso, los elegidos de la publicación estadounidense mezclan artistas veteranos con importantes nombres actuales, y también elecciones más de nicho.

Beyoncé, con su aclamado disco Lemonade, obtuvo el primer lugar, con la revista asegurando: "Beyoncé superó a todos este año con una obra maestra, testificando sobre el amor, la ira y la traición, de una forma que se sintió muy de acorde con el Estados Unidos de este año".

El segundo lugar fue para David Bowie, con el disco final de su carrera, Blackstar, publicado a días de su fallecimiento en enero. "Nunca ha existido una despedida musical como Blackstar", dice Rolling Stone.

El podio lo cierra el joven rapero Chance the Rapper, con su mixtape Coloring Book, la que es descrita en el listado como "el mejor disco de hip-hop del año".

En el Top 10 también aparecen nombres como Frank Ocean, Kanye West, Radiohead, Leonard Cohen y los Rolling Stone, mientras que en el resto de la lista se puede encontrar a Green Day (14), Nick Cave (20), Rihanna (25), Sting (33), Wilco (41), e Iggy Pop (45), además de alguna que otra curiosidad, como el sountrack de la serie Stranger Things.

Revisa el Top 10 a continuación, y el listado completo en Rolling Stone.

1. Beyoncé – Lemonade

2. David Bowie – Blackstar

3. Chance the Rapper – Coloring Book

4. Car Seat Headrest – Teens of Denial

5. Frank Ocean – Blonde

6. Radiohead – A Moon Shaped Pool

7. Rolling Stones – Blue & Lonesome

8. Kanye West – The Life of Pablo

9. Leonard Cohen – You Want It Darker

10. Young Thug – Jeffrey

