Rodrigo Lussich: "No necesitan apelar al recurso de develar nuestro enigmÃ¡tico"

Tras la ruptura del romance con el conductor de América en diciembre pasado, Kämpfer viajó a la India para hacer un seminario en el centro de Osho y luego se sumó a las filas de Telefe en el ciclo "Cortá por Lozano".

PrimiciasYa.com dialogó con Lussich quien relató cómo y por qué dieron la primicia y cómo le cayó que en el programa que competía con él hayan develado el enigmático en simultáneo.

"Nosotros contamos en Confrontados que Agustina Kämpfer está embarazada porque es una data que ya hace varios días está dando vueltas en el entorno más íntimo de ella y también productor de su relación con Jorge Rial que terminó en diciembre. Por supuesto que este embarazo es producto de una relación nueva o estaría ligada a su decisión de congelar óvulos, eso tendrá que aclararlo ella", contó.

Y agregó: "Con respecto a la decisión de contarlo en el programa de Verónica Lozano mientras nosotros lo hacíamos enigmático, me parece que no necesitan apelar a ese recurso pero si la tienen sentada también en su panel es lícito que se lo pregunten, y en tal caso me parece que ella reaccionó bastante sorprendida y no pudo más que decir lo que dijo porque no estaba preparada para una respuesta, en caso de que esté embarazada, eso lo confirmará ella y el tiempo. Nosotros preferimos dar el nombre y el apellido para no especular y porque además en un embarazo hasta que no se cumple una determinada fecha puede tener riesgos, y si no prospera por algún motivo, se desmiente, no deja de ser una buena noticia no es algo malo donde estemos haciendo nada malo a la hora de contarlo, veremos si lo confirma o no".