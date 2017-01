Rodrigo Lussich: "Extrañaba no hacer tele todos los días"

Con Carla Conte y Rodrigo Lussich como conductores, "Confrontados" ofrecerá a partir de este lunes a las 18, por Canal 9, una nueva manera de ver los temas de día. Hombres y mujeres se sumarán a un debate en el que también será fundamental la opinión del público.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Lussich destacó: "Lo que más me gusta es que es un programa nuevo y eso para mí es una libertad. En su momento me tocó conducir un programa hecho y eso te condiciona para bien o para mal. Este programa nace de cero y en un canal que quiero mucho. Es un programa que va a tener centro en el debate sobre todo en temas que pueden estar ligados al espectáculo o no. Y eso está bueno porque el chimento a veces da mucho y otras veces no tanto para un programa diario. Pero el hecho de poder jugar con varios temas te da una libertad mayor a depender que haya temas de espectáculos únicamente que no siempre hay".

Al ser consultado si extraña Infama, programa que dejó el año pasado y con el que ahora le tocará competir, manifestó: "No extraño Infama. Yo no extraño lo que dejo en general. Extrañé un poco la tele diaria en este tiempo que estuve en el cable y luego una vez por semana en Polémica en el bar. Estar todos los días en la tele me gusta mucho. Y disfruto mucho del presente, de lo que estoy haciendo ahora".

"Infama es una marca de América y no es un programa que dependa del conductor. De hecho ha cambiado varias veces y lo que prevalece es la marca del programa. Ahora nos toca competir y es parte del laburo. Igual a nivel humano, el aspecto está para todos", destacó Lussich.

Cabe destacar que el ciclo, que se emitirá en vivo de lunes a viernes , contará con un panel estable de 4 mujeres y 4 hombres que debatirán sobre diferentes temas. Ellos son: Marcela Feudale, Mimi, Cinthia Fernández, Paula Varela, Chavo Fucks, Franco Torchia, Héctor Rossi y Cristian U.