Rodrigo Díaz: "A Ricardo lo voy a tener siempre en mi cabeza y en mi corazón"

Primiciasya.com dialogó en exclusiva con Rodrigo Díaz , última pareja de Ricardo Fort en vida, a tres años de la muerte del millonario.





"Ricardo fue una persona muy especial para mí. Siempre apoyándome en mi carrera y lo que quería hacer. Lo recuerdo como un gran ser humano y una persona que siempre estuvo al lado mío", contó Rodrigo en esta fecha tan especial.





"Pasamos muy lindos momentos que siempre van a quedar guardados en mí. Lo más lindo fue haber compartido casi dos años con él en su casa con su familia y sus hijos", agregó.



Sobre Ricardo como persona, expresó: "Me brindó mucha confianza, me respetaba y quería lo mejor para mí. En esta fecha tan especial se le vienen a uno un montón de recuerdos a la cabeza. Recuerdos lindos. Físicamente no está pero siempre lo recuerdo de la mejor manera".





"Lo que pasó entre nosotros fue una relación muy fuerte, muy intensa. A Ricardo lo voy a tener siempre en mi cabeza y en mi corazón. Lo quise mucho y él me quiso, de donde esté me está guiando", cerró con emoción.