Rodolfo Barili: "No fue un recital normal del Indio, él estaba frio y distante"

El masivo recital del Indio Solari, la misa ricotera en Olavarría, terminó en tragedia. La fiscal de la ciudad bonaerense confirmó al menos dos muertes por una avalancha sucedida apenas comenzaba el recital.

El periodista Rodolfo Barili estuvo en el lugar, y documentó lo que vio con su celular. "Debió ser una fiesta. Es un drama. Ni bien arrancó el Indio paró el recital. Fueron varios minutos. Pedía espacio para gente caída y pisada", tuiteó y añadió: "El Indio volvió a detener el show varias veces. Y x varios minutos. Algo no estaba bien. Se quejaba de los aplastados y borrachos q hacían lío".

Tras lo sucedido, el conductor de Telefe Noticias dialogó con PrimiciasYa.com y contó cómo vivió su experiencia de la tragedia: "Había mucha más gente de lo que uno imaginaba, pero uno cuando entra no sabe qué cantidad hay. Tampoco te pedían la entrada, algo muy raro", comenzó diciendo.

En un primer momento y pese a estar dentro del predio 'La Colmena', no podía percatarse muy bien de lo que realmente estaba sucediendo: "Cuando arranca, el Indio ya empieza a pedir por la gente que se pisaba y empujaba para que no se lastimen. El recital siempre estuvo afectado por esas interrupciones, había gente borracha... Y a partir de ahí no hay recital... La sensación que había era que el drama sobrevolaba el recital, en la cara del Indio, en cómo cantaba... Se sabía que algo iba a pasar. Es difícil de explicar pero por cómo se configuró todo, tenía la sensación de que algo estaba pasando", indicó.

Y luego remarcó: "No fue un recital normal del Indio. Él estaba frio y distante. Por momentos no cantó algunos estribillos, se equivocó en algunos momentos en algunas canciones. Rarezas que no son habituales en él".

Barili también realizó un profundo análisis de lo sucedido y lo compartió en la tarde del domingo desde su cuenta de Facebook: "Debió haber ningún muerto. Ninguno. Debió ser una fiesta. Un recital histórico por lo bueno, no por el desastre", destacó.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino