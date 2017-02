Rocío Quiroz, víctima de violencia de género: "Mi ex me quiso clavar un cuchillo"

PrimiciasYa tuvo la oportunidad de hablar con Rocío Quiroz, cantante de cumbia de 21 años, muy popular en la movida tropical.





sufrió violencia de género por parte de su exnovio. De esta manera, este es un nuevo relato que se mediatiza, luego de los casos de, entre otros, Cecilia Torres Mana (ex del Pato Cabrera), Alicia Barbasola, Barbie Vélez, Rocío Oliva, Fernanda Iglesias, y las tres mujeres que denunciaron a Cristian Aldana, cantante de "El otro yo". La joven contó que.

"Cicatrices es un tema especial donde muchas chicas se sienten identificadas por la letra. Por la violencia de género, el alcohol. Los hombre se creen hombres por pegarles a una mujer y no es así. Todos nacemos de una mujer y no tienen por qué pegarle".

"Me pasó con mi primer novio. Estuve tres años y medio con él. Esto nunca se lo conté a nadie, me cuesta hasta el día de hoy. Me fui a una gira en Salta y cuando vuelvo un domingo a la mañana, llego a mi casa cansada, con ganas de dormir y viene él, mi ex. Le dije que quería dormir y me dijo que estaba con otro. Se lo negué y me dice 'por qué no querés hacer nada'. Le dije 'porque no tengo ganas', me di vuelta para dormir y me pega una piña en el ojo", expresó.

Embed Rocío Quiroz, otra víctima de violencia de género Entrevista exclusiva con Rocío Quiroz, nueva víctima de violencia de género: "Mi ex me pegó en el ojo y me quiso clavar un cuchillo". Posted by PrimiciasYa.com on martes, 21 de febrero de 2017

Completó revelando más detalles sobre su historia: "A todo esto, me pongo a llorar y le pregunto por qué me pegó si no le hice nada. Me pedía perdón y hace que se va. Me levanté para mirarme el ojo y lo tenía morado, hinchado. Cuando me acuesto, volvió y me quiso clavar un cuchillo. Le pedí por favor que se vaya. Tira el cuchillo, se va. Yo me levanto, le digo que no lo quiero ver más y se cruza con mi papá, que le dice 'qué le hiciste, loco'".





Quiroz estuvo este martes en "Desayuno Americano" con Pamela David y también fue consultada por su estremecedor caso.