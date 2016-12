Rocío Marengo, tras la pelea con Yanina Latorre: "Se quiso hacer la piola y le salió mal"

El fin de semana se desató un verdadero escándalo entre Yanina Latorre Rocío Marengo en la fiesta de casamiento de Natalia Fassi

Marengo acusó a la periodista de ir de "colada" al evento y Latorre no se quedó callada. Este medio dialogó con la mediática radicada en Chile.





"Me agarré una calentura, estaba hirviendo. Le dije que era una desubicada. No es un comentario para hacer cuando estas entrando con tu marido a la fiesta".

"Te invitaron con cariño. Cuando entré la fui a buscar, le pregunté si dijo eso, y nada más. Ella hace todo para el show. Ni me contestó, se quedó helada, no lo podía creer", agregó Marengo.





Subrayó: "En un casamiento de 500 personas, es un evento súper social, a veces invitás gente que no ves nunca. Es la primera vez que me peleo con ella, pero no tengo mala onda. La noto como que es un nene con juguete nuevo, está feliz yendo a mil programas gratis, se la va a comer el personaje".





Para completar, dijo: "No creo que sea tan mala de esencia. Ella se quiere hacer la piola y no le sale".

", manifestó Rocío.