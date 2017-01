Rocío Marengo confirmó que se casa este año

Amalia Granata,



"Entre Amalia Granata y Paula Linda me quedo con Paula. Amalia está peleada con todas, no tiene humildad para pedir disculpas, es rencorosa", sostuvo Rocío. Disparó contra Carmen Barbieri Cinthia Fernández , María Eugenia Rito, Claudia Fernández y La Niña Loly. Además dijo que en el mundo del espectáculo están todos quemados y está muy vacío.sostuvo Rocío.





Y agregó: "No es el estilo de mujer que me gusta, no la elegiría como compañera de vacaciones, le dice cosas muy horribles a las chicas de la televisión", dijo en "El Show del Espectáculo", ciclo que conduce Ulises Jaitt.





De Cinthia Fernández y María Eugenia Rito opinó: "Están mal, la están remando mucho y les deseo lo mejor a las dos, elijo a la Ritó, ojalá que supere los problemas, de última Cinthia Fernández la está llevando mejor, tiene 3 nenas y el marido lejos. Pobres".





"Y entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri me quedo con Nazarena. Carmen a nivel personal no me gusta como trabaja", fijó postura.

Rocío Marengo confirmó en una entrevista radial que se casa este año y que su sueño es ser ama de casa.