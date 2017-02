Roberto Piazza: "Casalnovo y Benito de alta costura no saben nada, no son diseñadores"

Piazza dialogó en exclusiva con Primiciasya.com y se diferenció del trabajo que hacen Casalnovo y Fernández después de esa publicación en las redes sociales.

"No estoy enojado. Estaría enojado si habla alguien que tenga conocimiento y trayectoria y mismo nivel mío o de mis colegas. Me dio mucha gracia ver a esos dos personajes con ese aspecto tentados. Que Casalnovo y Benito critiquen sobre todo al vestido de Mariana A, que es amiga mía de años y adorable, es gracioso. Ella tenía puesto un vestido insuperable y ellos dijeron que no era para la ocasión, que tenia mucha manga, muy transparente... Ese vestido está bordado a mano durante ocho meses por expertas. Cubre todo, lo único que se transparenta es un poco el busto y abajo de los brazos. No hay nada que atente a la moral y la mujer ni nada. El vestido es una joya, incomparable", explicó.

"Visto a cada mujer acorde a su estilo y trabajo. Criticaron como si conocieran lo que es la alta costura. Yo lo supero a ellos dos de acá a Plutón ida y vuelta veinte veces. Uno fue vendedor de Tito de Matices y tiene un negocio en el que tiene una sastrería. Benito se la tira de diseñador y no sé lo que hace. Si veo un vestido de él son insólitamente extraños. no sé para qué son sus vestidos. Ellos hablan de un vestido como el que hice yo que es una joya, son de alta costura y costosísimos. De alta costura no saben nada, no son diseñadores, cualquiera se pone el titulo de diseñadores. Hacen ropa y venden. Es fácil hacer ropa, lo hace cualquiera, una costurera o mi suegra".





"Hablar de ese tipo de cosas, con esa libertad de defenestrar a una mujer y a un creador, me molesta. El vestido que usó Mariana es una creación magnífica. Están criticando a la moda como si supieran algo y no saben un pomo. Con la alta costura no se pueden meter, es como si yo hablara de fútbol. Ella (por Mariana) estaba perfectamente vestida para la ocasión. No saben criticar, no son diseñadores ni creadores. Pongo cinco vestidos míos y de ellos y ahí comparas", cerró filoso Piazza.