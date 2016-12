Roberto Giordano reapareció y habló de su situación judicial

Roberto Giordano reapareció en una entrevista radial con el ciclo "De caño vale doble" y habló de su situación actual con la Justicia tributaria y además de su famosa frase: "No me peguen soy Giordano".





"Estoy viajando mucho. Estuve en Estados Unidos y Uruguay, tengo un hijo allá, es como mi segunda casa, lo paso bien y viajo mucho. Digo que uno se reencuentra con uno mismo cuando vuelve a la realidad", comentó el estilista sobre su presente.





En cuanto a su situación judicial indicó: "Va a durar ocho años, es normal, tenía una cadena impresionante de peluquerías que se fue reduciendo, tuve 65 juicios laborales por 7 millones de dólares que se fueron pagando. La quiebra se puede levantar en cualquier momento".





Y contó con detalles cómo fue que nació la frase "No me peguen soy Giordano" que luego se replicó por todos lados y que nació de un cruce con hinchas de River.





"Lo tomé con humor estuve dos años casi sin poder caminar, me pusieron una placa con 14 tornillos desde la rodilla. Me pisaron, me patearon contra el playón de Figueroa Alcorta. Salí con la camiseta de Boca y le empezaron a pegar a mis hijos, me puse en frente y les dije a ellos que corrieran", recordó el peluquero.