Ricky Martin confesó que John Travolta le dio un empujón para salir del clóset

El cantante contó en el programa "Watch What Happens Live With", con Andy Cohen, que sintió una extraña atracción al ver a John Travolta con poca ropa en la recordada película "Saturday Night Fever".

"Hay una escena en la que John Travolta tiene poca ropa, se para y se sienta y comienza a acomodarse todo ¡Todavía lo recuerdo! Vi esa película como ocho veces y no sabía ni por qué", destacó.

El artista anunció tiempo atrás que se casará en junio con su pareja Jwan Yosef, en una gran fiesta en Nueva York y que durará tres días.

