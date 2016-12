Ricardo Bochini se ofreció para ser contratado para presencias

En las últimas horas, un video compartido por el ex futbolista Ricardo Bochini comenzó a ser uno de los temas más comentados en las redes sociales.





En las imágenes se lo puede ver al máximo ídolo de la historia de Independiente ofreciéndose para hacer presencias en eventos sociales.





"Si me querés contratar para un cumpleaños, para algún partido de fútbol, para firmarte alguna camiseta, sacar alguna foto, estar con vos y pasar un lindo momento, me podés llamar... Te va a atender mi amigo Maximiliano, para que no haya ningún intermediario entre nosotros", expresa el Bocha.





El material generó mucho revuelo en las redes sociales ya que se trata de una gloria del club de Avellaneda.





Mirá el video que se viralizó el lunes.