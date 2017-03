Raphael, ovacionado en Argentina con su Sinphónico

Reconocido mundialmente por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana, RAPHAEL sorprendió una vez más y llegó a la Argentina para presentar y darle cierre a su más grande espectáculo "SINPHÓNICO", que lo trajo al país en una "NOCHE DE GALA, POR ÚNICA VEZ", ante un Teatro Gran Rex completamente agotado.





A lo que Raphael comentó: "Lo he estado esperando 55 años, trabajando para que al fin llegara. Todo este tiempo, paso a paso, sin prisas pero a conciencia. Y aquí está... SINPHÓNICO. Desde mis orígenes hasta ahora con una "PH" de la que ya no me puedo desprender."





Ovacionado durante las más de dos horas y media de concierto, bajo su imponente estilo y un sinfín de sus más grandes clásicos en versión sinfónico, dejaron en claro por qué "El Divo de Linares" será siempre una figura internacional de primer nivel para el mundo entero.





"Mi sueño era hacer una gran gira a nivel internacional en la que en todos los conciertos estuviera respaldado por grandes formaciones sinfónicas interpretando las melodías que, junto a mí, han formado mi carrera. MI GRAN GIRA, la gran oportunidad de alcanzar mi sueño SINPHÓNICO. Os espero a todos en todas partes. En cualquier lugar.", y así fue como Raphael cumplió su sueño y concluyó una impresionante gira aclamada alrededor del mundo.