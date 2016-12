¿Quien reveló? "Yo me pongo una media y me la ato con cinta"

El galán de Educando a Nina, Esteban Lamothe, pasó por el ciclo radial Perros de la Calle que conduce Andy Kusnetzoff y, dado que el actor realizó escenas de sexo con varias bellezas de nuestra farándula- como Griselda Siciliani, Jimena Barón y China Suárez- entre otras, el conductor no tuvo mejor idea que preguntarle por el encuentro carnal que tuvo en el policial que protagonizó con Jazmín Stuart, precisamente, ex pareja del periodista.

"Se ve todo, pero el pito no. Yo me pongo una media en el pito y me la ato con cinta adhesiva", tiró el actor.

Y siguió: "El culo del chabón 'bombeando' se ve, es un clásico, pero el pene no se ve nunca. Entonces lo que hago yo es taparme para no estar en contacto con la vagina de la actriz. No me lo piden, lo hago solito. Me pongo una media, un soquete", explicó.

"¿¡No te queda grande?!", preguntó Andy. "Yo me pongo un escarpín", acotó con humor Gabriel Schultz.

Luego, ante una pregunta de Cayetano, Lamothe profundizó en el tema: "Por el intercambio, de fluidos, las chicas por lo general se ponen como una especie de parche, como un conchero de color piel que les cubre la zona", reveló.

"No me incomoda ya hacer escenas de sexo, me chupa un huevo. Soy como Gerardo Romano en los 90, que garch... en todas las películas. Ya me acostumbré, al comienzo me daba vergüenza", concluyó Esteban.