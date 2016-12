¿Quién es el empleado público que miraba porno y llenaba de virus las computadoras?

Suele mantener la calma ante las chicanas dialécticas de sus compañeros de panel. Pero Liliana Franco tuvo un real #JuevesIntratable y se despachó con una historia increíble sobre un empleado público, al tiempo que discutió fuerte con Myriam Bragman por el INDEC.

"Muchas veces los funcionarios llegaban y se encontraban con un empleado que tiene un vicio, le gusta mirar porno. El problema era que llenaba de virus las computadoras", fue el comienzo del relato de Franco sobre una historia real que no quiso dar nombres.

"Quisieron ponerle trabas para que no pueda navegar por internet y vino el sindicato y dijo: 'no, no ves que está enfermo'", agregó Franco ante la sorpresa de todos.



La historia surgió en medio del debate por la protección que tienen los empleados estatales y el poder de UPCN, el gremio que los nuclea.

Antes, la panelista de Intratables mantuvo un duro cruce con Myriam Bregman, por la patota de Moreno en el Indec. La diputada insinuó que por algo el Gobierno mantiene a esos hombres dentro del organismo, y esto provocó la furia de Liliana.

Pero volviendo a la historia del empleado libidinoso empleado, sólo nos queda preguntarnos: ¿A quién se habrá referido Liliana Franco?